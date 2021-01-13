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Константинова прокомментировала уход из академии Плющенко

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Фигуристка Станислава Константинова прокомментировала уход из академии Евгения Плющенко, передает Sport24.

«Я прекратила сотрудничество с академией Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Условия перестали быть комфортными», — сказала Константинова.

Также спортсменка отметила, что пока не может ответить на вопрос о том, где она будет продолжать тренировки.

Ранее сообщалось о том, что финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву.

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