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Игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века

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Игрок «Краснодара» Маркус Берг попал в список лучших бомбардиров XXI века, сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Условием для попадания в рейтинг было 200 забитых мячей с 2001 по 2020 год. Форвард «быков» достиг минимальной отметки, расположившись на 57-й строчке.

Первое место занял игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (462), на второй строчке расположился форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси (451).

Ранее Борис Игнатьев назвал имя легионера, который может усилить сборную России.

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