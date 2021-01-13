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Ивкин: во Франции нас называли «спецназом Путина»

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Осужденный во Франции российский болельщик Михаил Ивкин рассказал о том, что французы называли фанатов из России «спецназом Путина», передает Sport24.

«Не понимаю, почему такое отношение к русским. За два дня до игры англичане разносят Марсель, дерутся с местными. Это вопросов не вызывает, а нас на суде называют «спецназом Путина», — сказал Ивкин.

Напомним, Ивкина приговорили к трем годам лишения свободы за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016. В январе он вернулся в Россию.

Ранее Ивкин вернулся в Россию.

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