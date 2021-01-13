Нападающий «Балтики» Жиронкин вернется в ЦСКА

| Карен Саркисян

Нападающий «Балтики» Виталий Жиронкин досрочно вернется в московский ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт калининградского клуба.

«В нашей команде нападающий провел 19 официальных игр. Желаем Виталию удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Балтики».

Напомним, что зимние сборы московского клуба начнутся 17 января.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.