Нападающий ЦСКА рассказал о своей симпатии к Гончаренко

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о своей симпатии к главному тренеру московского клуба Виктору Гончаренко.
Напомним, что Такума Нисимура выступает на правах аренды за японский «Вегалта Сендай».
По словам нападающего, он хотел бы вернуться в ЦСКА.
Нисимура отмечает, что если московский клуб даст ему шанс, он бы попробовал еще раз.
«Хочу показать себя! Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко — с удовольствием поработал бы с ним снова», — передает его слова Sport 24.
Напомним, что зимние сборы московского клуба начнутся 17 января.
После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.