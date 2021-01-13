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Карякин выиграл десятый этап «Дакара»

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Российский гонщик Сергей Карякин стал победителем десятого этапа ралли-марафона «Дакар-2021» в зачете мотовездеходов.

Спортсмен преодолел дистанцию 342 км за 3 часа 31 минуту 17 секунд. Вторым стал представитель США Остин Джонс (+0.29). Третье время показал польский гонщик Михал Гочал (+1.10).

В общем зачете мотовездеходов лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо (45:39.18).

Ранее сообщалось, что Карякина уличили в жульничестве на «Дакаре».

«Дакар-2021». Мотовездеходы. 10-й спецучасток
1. Сергей Карякин (Snag Racing) — 3:31.17
2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0.29
3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +1.10

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