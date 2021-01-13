Нападающий «Ростова» Прошляков перешел в «Велес»

| Мартин Норикович

Нападающий «Ростова» Данила Прошляков перешел в московский «Велес». Об этом сообщает официальный сайт Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ).

Сообщается, что аренда Прошлякова рассчитана до конца нынешнего сезона.

После 26 туров Олимп — ФНЛ «Велес» набрал 49 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

«Ростов» с 32 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 19 туров.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.