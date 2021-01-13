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Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Стурла Холм Легрейд (+12,4; 0), третье место занял представитель Германии Арнд Пайффер (+27,0; 0).

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, расположившийся на десятой строчке (+47,5; 0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января.

Ранее сообщалось, что Игорь Малиновский заменил Антона Бабикова в спринте.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф
Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.43,6 (0).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +12,4 (0).
3. Арнд Пайффер (Германия) — +27,9 (0)...
10. Матвей Елисеев (Россия) – +47,5 (0).

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