Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Стурла Холм Легрейд (+12,4; 0), третье место занял представитель Германии Арнд Пайффер (+27,0; 0).

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, расположившийся на десятой строчке (+47,5; 0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января.

Ранее сообщалось, что Игорь Малиновский заменил Антона Бабикова в спринте.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф

Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.43,6 (0).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +12,4 (0).

3. Арнд Пайффер (Германия) — +27,9 (0)...

10. Матвей Елисеев (Россия) – +47,5 (0).