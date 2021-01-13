Экс-врач «Спартака» ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме ученика

Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков высказался о травме 15-летнего фигуриста Даниила Самсонова.

У спортсмена был диагностирован синдром Осгуда-Шляттера. Из-за заболевания суставов ученик группы Этери Тутберидзе пропустил юниорский чемпионат мира 2020 года и старт нынешнего сезона.

«Синдром Осгуда-Шляттера — коварная болезнь, возникает исподтишка. Сначала чуть-чуть болит, тренироваться можно, а потом повышаются нагрузки, и зона костной ткани начинает болеть сильнее. Есть ли в травме вина Тутберидзе? Предупредить эту болезнь и провести профилактику этой травмы практически невозможно», — цитирует Василькова «Чемпионат.com».

Ранее блогер Василий Уткин обвинил Тутберидзе в отсутствии женственности в фигурном катании.