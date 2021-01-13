«Бавария» проиграла клубу второго дивизиона и вылетела из Кубка Германии

| Карен Саркисян

Мюнхенская «Бавария» проиграла кильскому «Хольштайну» в матче второго раунда Кубка Германии.

Встреча проходила на стадионе «Хольштайн — Штайдион» в Киле и завершилась в серии пенальти со счетом 6:5 (2:2).

В составе «Баварии» в основное время забитыми мячами отметились Серж Гнабри и Лерой Зане.

В составе «Хольштайна» — Фин Бартельс и Хауке Валь.

Таким образом, мюнхенский клуб вылетел из Кубка Германии.

Отметим, что кильский клуб выступает во втором дивизионе немецкой Бундеслиги.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.