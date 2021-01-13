«Сантос» разгромил «Бока Хуниорс» и вышел в финал Кубка Либертадорес

| Карен Саркисян

Бразильский «Сантос» обыграл аргентинский «Бока Хуниорс» в полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

Встреча проходила на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе и завершилась со счетом 3:0.

В составе бразильского клуба забитыми мячами отметились Диего Путика, Йеферсон Сотельдо и Лукас Брага.

Отметим, что на 56 минуте игры красную карточку получил защитник аргентинского клуба Франк Фабра.

Напомним, что первая полуфинальная игра между «Бока Хуниорсом» и «Сантосом» закончилась нулевой ничьей.

Таким образом, «Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес.

Ранее в финал Кубка Либертадорес вышел «Пальмейрас».