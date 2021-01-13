«Интер» в дополнительное время обыграл «Фиорентину» в 1/8 финала Кубка Италии

Миланский «Интер» в дополнительное время обыграл «Фиорентину» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артуро Видаль и Ромелу Лукаку. У хозяев мяч забил Кристиан Куаме.

В четвертьфинале «Интер» встретится с «Миланом».

Ранее сообщалось, что россонери обыграли «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Фиорентина» (Флоренция) — «Интер» (Милан) — 1:2

Голы: 0:1 — Видаль, 40 (пенальти); 1:1 — Куаме, 57; 1:2 — Лукаку, 119.