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Агент подверг критике селекционный отдел ЦСКА

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Агент Тимур Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги» подверг критике селекционный отдел московского ЦСКА.

По мнению агента, летняя трансферная компания 2020 года — худшая в истории ЦСКА.

Гурцкая отмечает, что есть вопросы к селекционному отделу московского клуба.

«Потратить €30 млн – и пока никто, кроме Зайнутдинова, не попадает в состав», — сказал он.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.

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