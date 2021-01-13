«Спартак» объявил состав команды на первый сбор в Дубае

Московский «Спартак» опубликовал список футболистов, которые отправятся на первый зимний сбор в Дубай.

Как сообщается на официальном сайте команды, в ОАЭ вылетят 29 игроков.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Артем Ребров, Артем Поплевченков, Тимур Акмурзин;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Виктор Мозес, Павел Маслов, Руслан Литвинов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Алекс Крал, Наиль Умяров, Остон Урунов, Никита Бакалюк, Михаил Игнатов, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян;

Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Педро Роша.

Первый сбор красно-белых завершится 24 января.

Ранее Урунов отреагировал на информацию о возможном трансфере в казанский «Рубин».