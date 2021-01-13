Теннисистка без пяти пальцев пробилась в основную сетку Australian Open

Британская теннисистка Франческа Джонс вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

В финале квалификации представительница Великобритании одержала победу над китаянкой Лу Цзяцзин (6:0, 6:1). Продолжительность матча составила чуть более одного часа.

Джонс родилась с синдромом эктодермальной дисплазии. Из-за болезни у спортсменки по четыре пальца на каждой руке и левой ноге, а на правой — три.

Australian Open пройдет с 8 по 20 февраля в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что экс-подруга теннисиста Ника Кириоса Кьяра Пассари обвинила его в домашнем насилии.

Теннис. Australian Open. Квалификация. Финал

Франческа Джонс (Великобритания) — Лу Цзяцзин (Китай) — 6:0, 6:1