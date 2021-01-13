«Спартак» проиграл «Автомобилисту» и прервал победную серию в КХЛ

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственную шайбу забросил Вячеслав Литовченко.

Голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж отразил все 27 бросков и оформил шат-аут.

«Автомобилист» прервал трехматчевую победную серию «Спартака» в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что хабаровский «Амур» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва, Россия) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 — Литовченко (Хольцер, Холланд) — 12:13 (4x5)