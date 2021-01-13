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«Локомотива» прошел медицинский осмотр перед зимними сборами

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«Локомотива» прошел медицинский осмотр перед зимними сборами. Об этом сообщает официальная страница московского клуба в Twitter.

«Сегодня наша команда прошла медосмотр, а уже завтра отправится на тренировочные сборы в Испанию», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что зимние сборы московского клуба пройдут до 15 февраля.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.

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