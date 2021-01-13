Панарин назначен альтернативным капитаном «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назначен одним из альтернативных капитанов команды перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги, сообщается на странице клуба в Twitter.

Также специальную нашивку получили Мика Зибанежад, Джейкоб Труба и Крис Крайдер.

Панарин перешел в «Рейнджерс» на правах свободного агента летом 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 32 шайбы и отдал 63 результативные передачи.

В первой игре нового сезона «Рейнджерс» сыграют против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча пройдет в ночь на 15 января.

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