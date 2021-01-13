Врач «Динамо» Ярдошвили прокомментировал тему с вакцинацией футболистов

| Карен Саркисян

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал в беседе со «Спорт-Экспресс» тему с вакцинацией футболистов.

По мнению врача, вопрос с вакцинацией футболистов сложный.

Ярдошвили считает, что будущее за вакцинированием, и это надо будет делать.

«Никого насильно заставлять мы не можем», — сказал он.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрал 30 очков и расположился на шестом месте турнирной таблицы.

Ранее московское «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию.