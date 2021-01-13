Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Гол Фодена принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Филип Фоден.

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) до восьми матчей. В следующей встрече «горожане» примут лондонский «Кристал Пэлас».

«Брайтон» не смог одержать победу в девятой игре подряд. В 19-м туре команда на выезде сыграет с «Лидс Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув) — 1:0
Голы: 1:0 — Фоден, 44.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.