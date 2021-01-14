«Филадельфия» Проворова обыграла «Питтсбург» Малкина в первом матче нового сезона НХЛ

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счетом 6:3.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин не отметились результативными действиями в игре.
В составе «Флайерз» шайбы забросили — Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Джоэль Фараби, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Кевин Хейз.
В составе «Пингвинз» — Марк Янковски, Сидни Кросби и Брэндон Танев.
Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.