«Торонто» обыграл «Монреаль» в первом матче нового сезона НХЛ

| Карен Саркисян

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанак — Арена» в Торонто и завершилась в овертайме со счетом 5:4.

Отметим, что российский защитник «Монреаля» Александр Романов набрал первое очко в сезоне.

В составе «Торонто» шайбы забросили Вильям Нюландер (2), Джон Таварес, Джими Веси и Морган Райлли.

В составе «Монреаля» — Ник Судзуки, Джош Андерсон (2) и Томаш Татар.

Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.