Штурмовавшему Капитолий олимпийскому чемпиону предъявлены обвинения

Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения после штурма Капитолия, сообщает New York Times.

По информации издания, в обвинительных документах не указаны подробные действия бывшего спортсмена в административном здании, кроме того, что офицеры пытались удалить его и других людей из Капитолия.

Келлеру предъявлены обвинения в воспрепятствовании правоохранительным органам, умышленном проникновении или нахождении в каком-либо здании с ограниченным доступом без законных оснований и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Келлер принимал участие в трех Олимпиадах и дважды становился победителем Игр в эстафете кролем 4х200 м.

Ранее капитан сборной США по футболу Меган Рапино прокомментировала захват Капитолия в Вашингтоне.