«Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу» в первом матче нового сезона НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче нового розыгрыша регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Брок Безер, также отличились Бо Хорват, Нильс Хегландер и Адам Годетт. У хозяев шайбы забросили Кайлер Ямамото, Дарнелл Нурс и Адам Ларссон.

В ночь на 15 января команды вновь встретятся в Эдмонтоне.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

0:1 — Хорват (Пирсон) — 15:32

1:1 — Ямамото (Драйзайтль) — 25:39

1:2 — Хегландер (Пирсон, Хорват) — 37:19

2:2 — Нурс (Кассиан, Бир) — 40:10

2:3 — Годетт (Руссель, Хэмоник) — 41:53

2:4 — Безер (Хьюз) — 43:44

3:4 — Ларссон (Джонс, Кагун) — 48:18

3:5 — Безер — 53:46