Хореограф Тутберидзе заявил о желании «заткнуть рот» Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков подтвердил намерение выяснить отношения с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Сам бывший фигурист принял вызов специалиста.

«Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала хореографа группы Тутберидзе «безумной марионеткой».