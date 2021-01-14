Неймар и защитник «Марселя» Гонсалес устроили перепалку в соцсетях

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес обменялись колкостями в Twitter после матча за Суперкубок Франции.

Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. После игры бразильский форвард опубликовал фото с подписью «Король, не правда ли, Альваро?»

В ответ Гонсалес выложил снимок, на котором он хватает Неймара за голову.

«Мои родители всегда учили меня выносить мусор», — подписал фотографию игрок «Марселя».

В сентябре в чемпионате Франции произошел скандал с участием футболистов. Во время матча игроки устроили потасовку на поле, после чего обвинили друг друга в оскорблениях.

Ранее сообщалось, что Гонсалес не выходил из дома из-за угроз убийством.