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Спортивные новости

Два представителя сборной России по биатлону заразились коронавирусом

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Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил на официальной странице в Twitter о четырех случаях заражения коронавирусом на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Отмечается, что тесты на инфекцию дали положительный результат у двух представителей сборной России, одного члена команды Японии и одного официального лица. Среди спортсменов заболевших нет.

14 января в Оберхофе пройдет женская спринтерская гонка. Начало — в 16.30 мск.

Ранее Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, предположил, что спортсмен бессимптомно переболел коронавирусом.

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