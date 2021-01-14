Глава РФС вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.

Выборы пройдут 20 апреля в швейцарском Монтре на 45-м конгрессе УЕФА. Всего в исполком организации на ближайшие четыре года будут выбраны восемь человек.

Также на включение в исполком претендуют бельгиец Мехди Баят, поляк Збигнев Бонек, англичанин Дэвид Гилл, итальянец Габриэле Гравина, немец Райнер Кох, швед Карл-Эрик Нильссон, нидерландец Юст Спее и представитель Турции Сервет Ярдымджы (Турция).

Ранее сообщалось, что Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС.