Министерство спорта России сообщило, что вакцинация спортсменов от коронавируса будет добровольной.

«Вакцинация будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать спортсменов сборных команд страны, в том числе юношеских и молодежных составов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает регламент проведения вакцинации с учетом графика и особенностей тренировочного процесса, а также календаря соревнований.

«В первую очередь будут вакцинированы спортсмены, которые готовятся к выступлению на Олимпиаде в Токио», — отмечается в сообщении.

В Минспорта добавили, что вопрос вакцинации обсуждался на заседании штаба по подготовке к Играм в конце декабря 2020 года.

Ранее директор профсоюза футболистов высказался о вакцинации игроков сборной России.