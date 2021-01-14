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Спортивные новости

Стали известны подробности конфликта Алексея Березуцкого с руководством ЦСКА

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Стали известны подробности конфликта заместителя генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Алексея Березуцкого и руководства команды.

По информации «Матч ТВ», у бывшего футболиста красно-синих возникли разногласия с гендиректором армейцев Романом Бабаевым по вопросам развития детско-юношеского футбола. Отмечается, что Березуцкий остался недоволен работой футбольной школы, однако его предложения не нашли понимания у Бабаева.

Специалист еще не принял решение о своем будущем в команде.

Ранее сообщалось, что руководство ЦСКА попробует убедить Березуцкого остаться в клубе.

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