Роднина отреагировала на конфликт Плющенко и хореографа Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о конфликте хореографа Алексея Железнякова и двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.

13 января представитель группы Этери Тутберидзе заявил о желании подраться с экс-фигуристом. Плющенко принял вызов.

«Это все смешно. Хотите подраться? Идите и деритесь! Зачем это делать событием всеобщего масштаба? Это ведь можно сделать намного проще, да и подраться можно где угодно. За гаражами? Да хоть в подъезде!» — цитирует Роднину «Чемпионат.com».

Также олимпийская чемпионка посоветовала конфликтующим сторонам заниматься своим делом.

Ранее боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поддержал идею проведения боя между Плющенко и хореографом Тутберидзе.