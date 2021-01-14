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Спортивные новости

Боярский раскритиковал возможную замену гимна песней «Катюша» на международных соревнованиях

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Народный артист России Михаил Боярских высказался о возможной замене национального гимна песней «Катюша» на международных соревнованиях, передает «СЭ».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию на два года от международных соревнований. Российским спортсменам запрещено использовать национальный гимн и флаг.

«Это неправильное решение. Гимн вызывает чувство патриотизма, ответственности. А «Катюша» больше ассоциируется с военными временами. Никакого отношения к спорту это не имеет», — сказал Боярский.

Ранее Боярский призвал Александра Кокорина «уехать отсюда подальше».

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