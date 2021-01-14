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Спортивные новости

В РУСАДА прокомментировали мотивировочную часть CAS по решению спора с WADA

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Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировали мотивировочную часть Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению спора со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре 2020 года CAS отстранил российских спортсменов от крупных международных соревнований на два года.

Буханов отметил, что у РУСАДА не было доступов к аутентичные данным Московской антидопинговой лаборатории.

«РУСАДА наказано за невыполнение обязательства, которое не могло выполнить в принципе. Письменно и устно представители WADA подтверждали, что наша работа соответствует кодексу WADA», — сказал Буханов.

Ранее «Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде.

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