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Спортивные новости

Пелагея готова написать гимн российских спортсменов на Олимпиаде

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Певица Пелагея отреагировала на новость о том, что «Катюшу» могут использовать вместо российского гимна на Олимпиаде, передает Sport24.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных международных соревнований. Россиянам запрещено использовать национальный флаг и гимн.

«Готова записать песню, которая стала бы гимном для наших спортсменов на ближайшие два года, если родина позовет», — сказала Пелагея.

Ранее «Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде.

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