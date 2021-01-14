Пелагея готова написать гимн российских спортсменов на Олимпиаде

Певица Пелагея отреагировала на новость о том, что «Катюшу» могут использовать вместо российского гимна на Олимпиаде, передает Sport24.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных международных соревнований. Россиянам запрещено использовать национальный флаг и гимн.



«Готова записать песню, которая стала бы гимном для наших спортсменов на ближайшие два года, если родина позовет», — сказала Пелагея.

Ранее «Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде.