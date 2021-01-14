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Закрылась продажа билетов на Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций закрыл продажу билетов на Евро-2020, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге.

Болельщики, которые приобрели билеты, смогут их сдать до 26 января.

Стоит отметить, что пока неизвестно, допустят ли на трибуны зрителей. Выданные до 1 октября паспорта болельщиков недействительны, необходимо оформить новый.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Федор Кудряшов назвал цель сборной России на Евро-2020.

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