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Плющенко призвал Железнякова пройти допинг-тест

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о возможном бое против хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, передает ТАСС.

«Я вешу 75 кг. Ждем взвешивание Железнякова? Я бы для начала его на допинг проверил. Возможно, придется подключить РУСАДА. Такие заявления может делать только неадекватный человек», — заявил Плющенко.

Напомним, Железняков вызвал Плющенко на бой. Тренер принял вызов.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Губерниев хочет вместе с Алиной Загитовой прокомментировать бой Плющенко и Железнякова.

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