Олимпийскую чемпионку из США временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Олимпийскую чемпионку по легкой атлетики из США Брианну Макнил временно отстранили за нарушение антидопинговых правил, передает сайт организации независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Отмечается, что атлетку подозревают во вмешательстве в обработку результатов тестирования.



Макнил выиграла золото на Играх 2016 года в беге на 100 метров с барьерами.

Ранее экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил внести уголовную ответственность за допинг.