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Олимпийскую чемпионку из США временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

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Олимпийскую чемпионку по легкой атлетики из США Брианну Макнил временно отстранили за нарушение антидопинговых правил, передает сайт организации независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Отмечается, что атлетку подозревают во вмешательстве в обработку результатов тестирования.

Макнил выиграла золото на Играх 2016 года в беге на 100 метров с барьерами.

Ранее экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил внести уголовную ответственность за допинг.

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