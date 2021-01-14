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Футболист «Челси» Пиазон перешел в «Брагу»

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Футболист лондонского «Челси» Лукас Пиазон перешел в «Брагу», сообщает пресс-служба португальского клуба в Twitter.

Стоит отметить, что хавбек был игроком «синих» с 2012 года, но провел за команду из Лондона лишь три матча.

«Челси» семь раз отдавал игрока в аренду.

Ранее «Челси» нанес поражение «Моркаму» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

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