АПЛ выступила с заявлением по поводу продолжения сезона в период пандемии

Английская Премьер-лига (АПЛ), женская Суперлига Англии, Футбольная ассоциация Англии (FA) и Английская футбольная лига (EFL) выступили с совместным заявлением по поводу продолжения сезона в период пандемии коронавируса.

«Мы уверены в наших протоколах по сдерживанию COVID-19 . Мы способны довести сезон до успешного завершения. Здоровье, безопасность и благополучие всех участников были нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении на сайте АПЛ.

В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 36 очков.



Ранее футболист «Саутгемптона» сдал положительный тест на коронавирус после игры с «Ливерпулем».