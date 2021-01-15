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«Реал» проиграл впервые за десять матчей

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Во втором полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» уступил баскскому «Атлетику».

Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:1.

Таким образом, коллектив из Бильбао сумел прервать девятиматчевую серию «сливочных» без поражений, длившуюся с 1 декабря 2020 года, когда подопечные Зинедина Зидана уступили донецкому «Шахтеру» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил мяч в ворота «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

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