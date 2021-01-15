Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Вратарь ЦСКА Акинфеев выступил против предложенного Гончаренко тренера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против того, чтобы предложенный главным тренером Виктором Гончаренко белорусский специалист работал в качестве наставника вратарей. Об этом сообщает «СЭ».

Стоит отметить, что источник не раскрывает имя кандидатуры Гончаренко.

Напомним, что в декабре руководство армейцев не стало продлевать трудовой договор с Сергеем Овчинниковым, работавшим в клубе более семи лет.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.