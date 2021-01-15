Тренер «Аталанты» прокомментировал победу в 1/8 финала Кубка Италии

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Италии над «Кальяри». Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, запасные игроки «бергамасков» смогли проявить себя во всей красе и помогли добиться права играть в четвертьфинале национального кубка.

«Впереди в сезоне еще много матчей, но мы встроили в игру футболистов, у которых не было много игрового времени, и они проделали превосходную работу.

Это позволяет мне иметь больше возможностей в ротации состава», — сказал Гасперини.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса.