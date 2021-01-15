«ПСЖ» намерен предложить Неймару долгосрочный контракт

«Пари Сен-Жермен» намерен предложить нападающему Неймару долгосрочный контракт. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство французского коллектива выразило надежду, что бразилец согласится продлить нынешний трудовой договор, так как считает, что он счастлив в клубе.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Неймар провел семь матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался признавать провалом вылет команды из борьбы за Суперкубок Испании.