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Защитник «Локомотива» Райкович покинет клуб

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Защитник московского «Локомотива» Слободан Райкович покинет клуб в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале.

По информации источника, договоренность об этом была заключена с главным тренером Марко Николичем еще при предыдущем руководстве «железнодорожников».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Райкович провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в клуб немецкой Бундеслиги «Унион».

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