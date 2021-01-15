Защитник «Локомотива» Райкович покинет клуб

Защитник московского «Локомотива» Слободан Райкович покинет клуб в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале.

По информации источника, договоренность об этом была заключена с главным тренером Марко Николичем еще при предыдущем руководстве «железнодорожников».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Райкович провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в клуб немецкой Бундеслиги «Унион».