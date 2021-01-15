Сборная России поздравила Миранчука с голом в ворота «Кальяри»

Пресс-служба сборной России в Twitter

поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с голом в ворота «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Дебют в стартовом составе – гол! Леша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах» — гласит запись.

Отметим, что этот мяч помог подопечным Джанпьеро Гасперини выйти в четвертьфинальную стадию турнира.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас».