Гол Миранчука помог «Аталанте» выйти в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Кальяри».

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алексей Миранчук, Луис Мюриэль и Бошко Шутало.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Рикардо Соттиль.

За выход в полуфинал подопечные Джанпьеро Гасперини поборются с победителем пары «Лацио» — «Парма».

Ранее сообщалось, что во втором полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» уступил баскскому «Атлетику».