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«Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании

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Во втором полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» уступил баскскому «Атлетику».

Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе клуба из Бильбао дубль на свой лицевой счет оформил полузащитник Рауль Гарсия.

У «сливочных» единственный мяч забил французский форвард Карим Бензема.

Таким образом, за трофей подопечные Марселино Гарсии Тораля поборются с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил мяч в ворота «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

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