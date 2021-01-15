Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Джикия усомнился в необходимости делать прививку от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия усомнился в необходимости делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

27-летний защитник заявил, что уже перенес COVID-19.

«Буду ли я делать прививку? А надо? Я переболел, но мы — работники клуба. Нам скажут, делать ее или нет, но пока я двигаюсь на антителах, все нормально», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может пропустить первый сбор своей команды, который пройдет в ОАЭ, из-за сомнительного теста на коронавирус.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.