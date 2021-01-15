«Виннипег» в овертайме оказался сильнее «Калгари» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» оказался сильнее «Калгари Флеймс».

Встреча прошла в Виннипеге на арене «Белл МТС» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Кайле Коннор и Патрик Лайне, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Мэттью Ткачук, Джонни Гудро и Элиас Линдхольм.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ.