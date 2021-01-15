Капризов набрал первое очко в НХЛ

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

23-летний форвард стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз». С его передачи ворота калифорнийской команды поразил шведский защитник Йонас Бродин.

После первого периода счет в матче равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Баффало Сейберс».